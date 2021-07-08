وزير الخارجية: إثيوبيا قوضت مفاوضات واشنطن بشأن السد

أكد السفير سامح شكري، أن إثيوبيا قوضت مفاوضات واشنطن بشأن السد، قائلًا "فقد اخفق مسار التفاوض الذي يقوده للتوصل إلى اتفاق المنشود بل ان دولنا الثلاث لم نستطيع صياغة مسودة أولية وتم استغراق العديد من الأسابيع في اجتماعات غير مجدية".



وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان:" مما يثير مزيد من القلق عمدت على إخراج المفاوضات عن مسارها وسعت مرارا وتكرارها لتوجيه المفاوضات على نحو مغلوط تقتصر على قواعد ملء السد".



وتابع "عدم التوصل لاتفاق شامل للقواعد الخاصة بملء وتشغيل السد تجريد دولتي المصب من أي حقوق، في مقابل تقوم إثيوبيا بحقًا مطلقًا لملء خزان السد وتوربيانه العملاقة دون الالتزام بأي قواعد وتنظيم عملية تنظيمه وهو ما يشكل خطرا يهدد حياة الملايين في مصر والسودان".

