سامح شكري: إثيوبيا تسعى لاستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق لذاتها دون ضوابط او معايير

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز، ويكشف هذا على أن إثيوبيا تتصرف بفرضية أن انخراطها في المفاوضات إنما يأتي من باب المجامة او المن، منوها بأن إثيوبيا تجاهلت حقائق الجغرافيا.

وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن إثيوبيا تصر على صياغة الاتفاق بالشكل الذي يضمن لها اليد العليا وتعديله وتغييره كيفما تشاء، وسعت إثيوبيا لتبرير هذه المواقف عبر التذرع بحجج واهية، مؤكدا أن مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.

وأضاف أن مصر تطالب بأن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل عدم الاضرار بحقوق جيرانها، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى لاستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق لذاتها دون ضوابط او معايير.

