Advertisements

سامح شكري: إثيوبيا تسعى لاستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق لذاتها دون ضوابط او معايير

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز، ويكشف هذا على أن إثيوبيا تتصرف بفرضية أن انخراطها في المفاوضات إنما يأتي من باب المجامة او المن، منوها بأن إثيوبيا تجاهلت حقائق الجغرافيا.
وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن إثيوبيا تصر على صياغة الاتفاق بالشكل الذي يضمن لها اليد العليا وتعديله وتغييره كيفما تشاء، وسعت إثيوبيا لتبرير هذه المواقف عبر التذرع بحجج واهية، مؤكدا أن مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
وأضاف أن مصر تطالب بأن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل عدم الاضرار بحقوق جيرانها، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى لاستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق لذاتها دون ضوابط او معايير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح شكري جلسه مجلس الامن اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 12 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"قضية حياة بالنسبة لمصر".. تعرف على آخر تطورات أزمة سد النهضة

خبير موارد مائية: ملء سد النهضة في شهر يوليو مع بداية الفيضان

هاني رسلان: مصر تعيش في وضع أفضل من أي لحظة سابقة في أزمة سد النهضة

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي