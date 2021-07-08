Advertisements

وزير الخارجية: مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي متوازن وبناء

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تطالب مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار الموزع على مجلس الامن، من قبل دولة تونس حول ازمة السد الإثيوبي.

وتابع "شكري"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، ان مشروع القرار التونسي حول ازمة السد الإثيوبي متوازن وبناء، ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بصورة تحافظ على رعاية الاتحاد الإفريقي، وتمكن الشراء الدوليين بما فيهم الامم المتحدة في الوساطة في هذه المفاوضات.

وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد وتشغيل السد الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في تشغل السد، لافتَا إلى أن مصر سوف تبذل كل جهد للتوصل إلى أتفاق يربط الأخوة بين الشعوب التي تعيس على نهر النيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع القرار التونسي سامح شكري السد الإثيوبي اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

هاني رسلان: تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة وضعت الأمور بنصابها الصحيح

تحرك أمريكي جديد في ملف سد النهضة.. اعرف التفاصيل

وزير الخارجية يحذر: الملء الثاني لسد النهضة في منتهى الخطورة

تحذير أمريكي لإثيوبيا وموقف السودان العسكري.. آخر مستجدات سد النهضة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي