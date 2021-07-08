وزير الخارجية: مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي متوازن وبناء

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تطالب مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار الموزع على مجلس الامن، من قبل دولة تونس حول ازمة السد الإثيوبي.



وتابع "شكري"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، ان مشروع القرار التونسي حول ازمة السد الإثيوبي متوازن وبناء، ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بصورة تحافظ على رعاية الاتحاد الإفريقي، وتمكن الشراء الدوليين بما فيهم الامم المتحدة في الوساطة في هذه المفاوضات.



وشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد وتشغيل السد الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في تشغل السد، لافتَا إلى أن مصر سوف تبذل كل جهد للتوصل إلى أتفاق يربط الأخوة بين الشعوب التي تعيس على نهر النيل.

