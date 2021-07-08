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جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:14 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد ساعات قليلة، حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات التي تأتي في ظروف صحية صعبة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

امتحانات الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر، لأنها هي الفاصلة لمستقبل الطلبة، كما تحدد مستقبل كل فرد منهم، إلى جانب حالة الذعر التي تسببها لأبناء الطلبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى الثاني من أغسطس المقبل.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2021

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجارى، بطلاب الشعبة العلمية ويؤدى طلاب الشعبية الأدبية الامتحان الأحد 11 يوليو.

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية 

وننشر عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية حرصاً على مستقبل أبنائنا وإراحة أولياء أمورهم، في السطور التالية:

امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي"

السبت10 يوليو 2021 اللغة العربية.

12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

17 يوليو الكيمياء.

24 وليو بالفيزياء.

26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

 الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.

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وللمزيد حول جدول ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2021 اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

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