سامح شكري: المسار التفاوضي الحالي وصل لطريق مسدود

أكد السفير سامح شكري، أن إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية، قائلًا "وعليه أجد للأسف أن نخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل إلى طريق مسدود وقد تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير ملزمة".



وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "في حقيقة الأمر إن إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز عملية تفاوضية وهي تستمر في اتخاذ موقف متعنت طوال هذا المسار وفي مراحل المفاوضات كافة".



وتابع "ورفضت كل المقترحات والأفكار لضمان إنتاج طاقة كهرومائية مع توفير الحماية من أخطار هذا السد المحتملة وأبت الموافقة على أي حلول واستمرت في تبني موافق لعدم تحملها لأي التزام او توفير الحد الأدنى لرأب الصدع، على الرغم من توقيع اتفاق إعلان المبادئ للتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص".

