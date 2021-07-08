Advertisements

سامح شكري: المسار التفاوضي الحالي وصل لطريق مسدود

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد السفير سامح شكري، أن إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية، قائلًا "وعليه أجد للأسف أن نخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي قد وصل إلى طريق مسدود وقد تم استنزاف عام كامل في مفاوضات غير ملزمة".

وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "في حقيقة الأمر إن إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز عملية تفاوضية وهي تستمر في اتخاذ موقف متعنت طوال هذا المسار وفي مراحل المفاوضات كافة".

وتابع "ورفضت كل المقترحات والأفكار لضمان إنتاج طاقة كهرومائية مع توفير الحماية من أخطار هذا السد المحتملة وأبت الموافقة على أي حلول واستمرت في تبني موافق لعدم تحملها لأي التزام او توفير الحد الأدنى لرأب الصدع، على الرغم من توقيع اتفاق إعلان المبادئ للتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح شكري جلسه مجلس الامن السد الإثيوبي

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ ساعة

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق يكشف نوايا إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)

عناد إثيوبي جديد.. قصة الوساطة الرباعية المرفوضة في ملف سد النهضة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

لميس الحديدي عن فشل مفاوضات سد النهضة: "رجعنا للمربع صفر"

السعوية تجدد دعمها لمصر والسودان لإنهاء أزمة سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي