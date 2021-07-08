كريم عفيفي ينضم لقائمة أبطال فيلم "السخنة"

تعاقد عفيفي الفنان كريم عفيفي على المشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان" السخنة" وهو اسم مؤقت، ويُشارك في بطولته الفنان محمد أنور، بجانب كوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف نادر نظير وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.



وفي سياق آخر، انتهى كريم عفيفي مؤخرًا من تصوير فيلم"المحكمة"، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، وكوكبة مميزة من النجوم.



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم عفيفي الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد محمود، رنا رئيس، محمد يسري، أنوشكا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.