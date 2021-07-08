سيد عبد الحفيظ يعلق على انتصار الأهلي الصعب أمام المقاولون

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب فهناك الكثير من المباريات ستكون مثل ذلك لكن المهم أن يكون هناك إصرار باللعب على المكسب حتى الدقيقة الأخيرة".





وتابع :"وضع طبيعي لفريق المقاولون العرب أن يخوض اللقاء بتكتل دفاعي لأنه يرغب في الخروج من المباراة بنقطة".





وأشار :"لا يوجد فارق بين من يلعب ومن يجلس على مقاعد البدلاء كلنا واحد في الفريق".





وأردف :"أمامنا 12 مباراة في الدوري لدينا الأفضلية ولابد من الحفاظ على ذلك في الفترة المقبلة".





وأشار :"أمامنا مباراة هامة يوم الأحد المقبل أمام مصر المقاصة في السويس ونسعى لتحقيق الفوز بغض النظر عن أي شيء".





واختتم حديثه :"هناك حالة تواصل مع السفارة المصرية في المغرب وإن شاء الله جهودنا تكلل بالنجاح".



