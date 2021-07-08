ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "و كل ما نفترق" حيث شاركت فى بطولة مسلسل بجانب كل من “أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام” وغيرهم.

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ربهام حجاج بإطلالة صيفية مبهجة خلال قضاء عطلتها في إحدى المدن الساحلية، حيث بدت وهي مرتدية فستان باللون الأبيض وقبعة ونظارة شمس.