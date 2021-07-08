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موسيماني: حققنا المطلوب أمام المقاولون.. ولن أجري تعديلات كبيرة على تشكيل الفريق ضد المقاصة

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب كانت صعبة بسبب الطريقة التي خاض بها الأخير اللقاء معتمدًأ على التكتل الدفاعي.

موسيماني قال في المؤتمر الصحفي :"مباراة كانت صعبة والمقاولون كان بيقاتل لعدم استقبال اهداف من الدقيقة الأولى".

وأضاف :"او أرادوا التسجيل لكانوا استطاعوا تشكيل خطورة من الهجمات المرتدة لكن لم يحدث".

وواصل :"شاهدت مباراتي المقاولون أمام الزمالك واعتقد أني شاهدت منافس أخر وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لي".

وزاد :"حققنا الأهداف المطلوبة الأول هو عدم استقبال أهداف والثاني هو التسجيل".

وأشار :"كنا صابرين رغم الضغط بمرور الوقت وغيرنا طريقة اللعب ونجحنا في الضغط والتسجيل قبل نهاية المباراة".

وأردف :"من الواضح أن كل أهدافنا هذا الموسم سيتم مراجعتها من الڤار.. أعتقد انها كانت واضحة ولا تحتاج تدخل".

وأشار :"لست متأكد من حجم ملعب مباراة اليوم ومن الممكن أن يكون أثر على أداء لاعبينا الى حد ما".

واستتطرد :"شاهدت الملعب وشاهدت المقاولون يلعب بطريقة لعب ٧-٣ وهذه كرة القدم وعلينا تقبلها".

وهل يجري تغييرات في مباراة مصر المقاصة المقبلة قال موسيماني :"لن أجري تعديلات كبيرة أو أقلل من قوة الفريق على التشكيل أمام المقاصة لأننا ننافس على الدوري وسيكون أمامنا ٥ أيام للتحضير لنهائي أفريقيا ".

وكشف موسيماني عن عدم جاهزية حارسه محمد الشناوي قائلا :"الشناوي ليس جاهزا بنسبة ١٠٠٪ ولكن مشاركته اليوم لن تؤثر على إصابته أو تتسبب في تفاقمها واتخذت القرار بمشاركته بعد التشاور مع الجهاز الطبي والحارس".

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موسيماني المقاولون المقاصة الزمالك الأهلي

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