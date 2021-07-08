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سامح شكري: إثيوبيا أعلنت خطط لتشييد 100 سد دون أي إشارة لحقوق الدول المشاطئة

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رئيس وزراء إثيوبيا أعلن عن خطط لتشييد 100 سد دون أي إشارة لحقوق الدول المشاطئة، وكأنها تمتلك حقوق حصرية لنهر النيل.
وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أنه على الرغم ما أبدته إثيوبيا من سوء نية، وإتباع سياسات احادية الجانب، إلا أن مصر استمرت في التفاوض استنادا على حسن النية وتوافر إرادة سياسية للتوصل لإتفاق عادل، مما يؤدي إلى تدشين عهد جديد من الأخوة بين الدول الثلاث.
وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، أنه نتيجة عرقلة إثيوبيا لكل المساعي لم يعد هناك دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا السد الضخم، وتقييم مضاره البيئية.

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