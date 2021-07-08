شكري: لا يوجد أمام مصر إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل بالحياة في حال عدم التوصل لاتفاق

أكد السفير سامح شكري، على ضرورة أن يكون هناك ضمانات أثناء فترات الجفاف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد والذي قد يعرض حياة الملايين من المصريين إلى الأخطار.



وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان أن مصر قدمت بمقترحات من شانها تحقيق التنمية المشتركة بين الدول الثلاث.



وتابع "كل ما طالبته مصر أن يكون هناك اتفاق ملزم ليكون وسيلة لتأمين ضد الآثار الضارة لهذا السد وقد سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية للتعاون سويا لتحمل التبعات فترات الجفاف ولكنها تزال ترفض أي قرار لحماية مصالح دول المصب".



واستطرد "ليس من قبيل المبالغة أن سد إثيوبيا يمثل تهديدا وجوديًا حقيقا وأن هناك أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر ورغم كافة جهودنا لحفظ مياهنا ولكن الضرر الذي ينتج عنه سوف يستشري كطاعون، وقد يؤدي إلى عجز لمصر يصل إلى 120 مليار متر مكعب".



واستكمل حديثه "الآثار الضارة سوف تعمل على تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة ومما سيؤثر سلبا ويدمر آلاف الأفدنة وهو الوضع الذي لا يمكن لمصر أن تتحمله، وعليها فإنها تقوم ببذل كل جهد واتخاذ الإجراءات لاستباق هذه الاحتمالية والوصول لاتفاق في إطار زمني ودون مواربة لتحقيق هذا الهدف، ولكن إذا لم نتوصل لاتفاق وتضررت مصر فلا يوجد أمام مصر إلى أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه القوانين والأعراف".





