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بإطلالة كلاسيكية.. داليا مصطفى تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة داليا مصطفي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت داليا مصطفى في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث بدت وهي مرتدية توب منقوش بالورود وبنطال أنيق باللون الزيتي، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "فارس بلا جواز"، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.

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