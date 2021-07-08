موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عدم جاهزية نجم الفريق الأحمر في مباراة المقاولون العرب رغم مشاركته في الفوز الذي تحقق بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الأسبوع 26 من الدوري.





وقال موسيماني في تصريحاته عقب المباراة :"لن أجري تعديلات كبيرة أو أقلل من قوة الفريق على التشكيل أمام المقاصة لأننا ننافس على الدوري".





وتابع الجنوب إفريقي: "سيكون أمامنا ٥ أيام للتحضير لنهائي أفريقيا بعد لقاء مصر للمقاصة ".





وواصل:"الشناوي ليس جاهزا بنسبة ١٠٠٪ ولكن مشاركته اليوم لن تؤثر على إصابته أو تتسبب في تفاقمها".





واختتم موسيماني تصريحاته: "اتخذت القرار بمشاركته بعد التشاور مع الجهاز الطبي والحارس".



