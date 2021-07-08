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بعد توقيع عقوده مع باريس سان جيرمان.. راموس يعود إلى مدريد
الخميس 08/يوليو/2021 - 11:31 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني السابق عاد مساء أمس إلى العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بعد أن وقع على عقود إنتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفادت التقارير الصحفية بأن قائد الملكي السابق وقع على عقد يمتد حتى 2023 مع باريس سان جيرمان براتب يبلغ قدره 15 مليون يورو سنوياً ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرمان أعلن عبر موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن التعاقد مع راموس ومنحه القميص رقم 4 قبل أن يحذف النادي الباريسي البيان الرسمي لأسباب غير معلومة.
ولفتت التقارير الصحفية أن راموس يعتبر ثاني صفقات باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي من أنتر ميلان الإيطالي كما حسم النادي الباريسي أيضاً صفقة التعاقد مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان الإيطالي.
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