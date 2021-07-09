موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المراكز المطلوب تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطالب المدير الفني، إدارة ناديه بضرورة تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل، بالإضافة تصميمه على التعاقد مع أحد الثنائي، سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي أو سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي.





من ناحية أخرى، قرر موسيماني استعادة خدمات محمد عبدالمنعم "كامبوس"، من صفوف سموحة، من أجل تدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد.





يذكر أن الأهلي حقق فوزًا غاليًا مساء اليوم، الخميس، على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.