وزير خارجية السودان: ملء السد الإثيوبي بشكل منفرد يعد أمر بالغ الخطورة

قالت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، إن ملء السد الإثيوبي بشكل منفرد يعد أمر بالغ الخطورة، ويهدد مستقبل الخرطوم المقبل، خاصة فيما يتعلق بالنهضة الزراعية في السودان، وتوسيع المحاصيل الزراعية.



وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن العلاقات مع إثيوبيا تتسم بالخصوصية، الأمر الذي يحتم على الخرطوم وأديس ابابا بضرورة التوقف عن الإضرار بالسودان.



ولفتت إلى أن السودان شارك بحسن نية وفعالية في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد الإثيوبي منذ انطلاق المفاوضات في 2011 وحتى اليوم.

