وزير خارجية السودان: إثيوبيا رفضت كل المقترحات التي قدمت لحل الازمة

قالت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، إن السودان شارك في كل جولات التفاوض مع إثيوبيا، إلا أن عدم تحسين ألية التفاوض أدى إلى عدم الوصول إلى اتفاق.



وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات التي قدمت لحل الازمة مما أدى لعدم التوصل إلى الاتفاق المنشود.



وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدوره في حفظ الامن والسلم الدوليين بشكل وقائي من خلال دعوة الاطراف بعودة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مع قيام الاطراف الدولية بوساطة تساعد على التوصل إلى أتفاق في اطار زمن محدد.

