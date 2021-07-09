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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-7-2020

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب  في مصر بمستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تمثل إشارات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

ليسجل الذهب عيار 21  نحو 786 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 673.75 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 898.25 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيها.

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