أول تعليق من النحاس بعد خسارة المقاولون أمام الأهلي

تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال النحاس بعد المباراة :"قدمنا مباراة دفاعية كبيرة لكن حظنا سئ لمواجهة الأهلي في الظروف الحالية وهو مكتمل الصفوف ويبحث عن العودة لصدارة الدوري وينافس على بطولة أفريقيا".









وأضاف :"الظروف أجبرتنا على خوض مباراة دفاعية اليوم لكننا لم ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية".









وتابع :"مع مرور الوقت بدأنا نعتمد على المرتدات لكن هدف الأهلي الأول اثر على اللاعبين"









وعن الاتهامات التي وجهت له قال :"أنا مدرب أهلاوي ولكني أحترم مهنتي ونفسي ومن يتحدثون عن التفويت "دي ناس كدبت كدبة وصدقتها"