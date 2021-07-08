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أول تعليق من النحاس بعد خسارة المقاولون أمام الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس بعد المباراة :"قدمنا مباراة دفاعية كبيرة لكن حظنا سئ لمواجهة الأهلي في الظروف الحالية وهو مكتمل الصفوف ويبحث عن العودة لصدارة الدوري وينافس على بطولة أفريقيا".


وأضاف :"الظروف أجبرتنا على خوض مباراة دفاعية اليوم لكننا لم ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية".


وتابع :"مع مرور الوقت بدأنا نعتمد على المرتدات لكن هدف الأهلي الأول اثر على اللاعبين"


وعن الاتهامات التي وجهت له قال :"أنا مدرب أهلاوي ولكني أحترم مهنتي ونفسي ومن يتحدثون عن التفويت "دي ناس كدبت كدبة وصدقتها"

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