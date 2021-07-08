حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 8 يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غدا





وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس الجمعة حاراً رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا





وأوضحت الهيئة أن غاً الجمعة يشهد ارتفاعاً في نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، كما أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

الطقس والشبورة المائية





وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غداً الجمعة





القاهرة 36 24





الإسكندرية 30 24





مطروح 30 22





سوهاج 39 26

قنا 40 26





أسوان 42 28



