Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:46 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 8 يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس الجمعة حاراً رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأوضحت الهيئة أن غاً الجمعة يشهد ارتفاعاً في نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، كما أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
الطقس والشبورة المائية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
درجات الحرارة غداً الجمعة

القاهرة    36 24

الإسكندرية  30 24

مطروح  30 22

سوهاج    39 26
 
قنا          40 26 

أسوان    42   28 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجة الحرارة رجات الحرارة درجة الحرارة حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة حالة الطقس غدا حالة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

القاهرة 38.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في مصر

طقس ناري.. الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شديد الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي