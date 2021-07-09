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وزيرة خارجية السودان: صمت مجلس الأمن على الملء الثاني يرسل رسائل خاطئة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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شددت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان على ضرورة عدم اتخاذ إثيوبيا أي قرار أحادي يؤدي إلى الاضرار بمصالح مصر والسودان.

وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس:" قضية السد الإثيوبي عاجلة، وعلينا تعزز مسار المفاوضات بيسر، من خلال رفع المعاناة عن شعب السودان، وهذا الامر يحدث من خلال وجود إتفاق ملزم وشامل حول تشغل السد النهضة.

وأشارت إلى أن صمت مجلس الأمن يرسل رسالة خاطئة بأن الملء الاحادي لسد النهضة امر مقبول، مما قد يجر الوضع إلى عواقب وخيمة.

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