بالأسود.. نهى عابدين تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها





شاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على بلوزة مكشوف الكتفين باللون الأسود، ومكياج جذاب أبرز جمال ملامحها ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



والجدير بالذكر أن نهى عابدين شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "نجيب زاهي زركش"، و"خلي بالك من زيزي"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

