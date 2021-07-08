وزير الري الإثيوبي: مناقشة قضية السد في مجلس الأمن تضييع وقت الأمم المتحدة

زعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن مناقشة قضية السد في مجلس الأمن ما هي إلا تضيع وقت وموارد المجلس في الأمم المتحدة.





وزعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "في هذا الاجتماع وهذه المداولات يتم التدقيق في مسألة توليد طاقة كهرومائية بشكل غير مسبوق".



