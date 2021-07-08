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مندوب إثيوبيا: نزاع سد النهضة لن يتم تسويته بقرار من مجلس الأمن الدولي
الخميس 08/يوليو/2021 - 11:54 م
كساب أحمد
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زعم مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن الدولي، أن النزاع لن يتم تسويته بقرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن من خلال المفاوضات التي يتوفر لها حسن النوايا.
وتابع خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن إثيوبيا تتطلع إلى استمرار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وقد نسوق للعالم أنباءً طيبة بإمكانية تسوية هذا النزاع الفترة المقبلة.
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