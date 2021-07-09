وزيرة خارجية السودان: بدون اتفاق بين الدول الثلاث تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر

قالت مريم الصادق وزيرة خارجية السودان، إن قضية السد الإثيوبي لها أهمية خاصة بالنسبة للسودان، معربة عن تقديرها لجهود الاتحاد الإفريقي لحل الازمة، مؤكدة أن السودان كان ولايزال يقر ويعترف بحقوق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لنهر النيل.





وأشارت "مريم"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد الإثيوبي، إلى أن السودان كانت تدعم بناء سد النهضة منذ البداية، ويؤمنون أن فوائده لن تقتصر على إثيوبيا فقط، ولكن يجب أن تكون عملية تشغيل وملء بناءا على إتفاق قانوني بين الدول الثلاث، حتى لا يلحق ضرر بأي طرف.



