Advertisements

وزيرة خارجية السودان: بدون اتفاق بين الدول الثلاث تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:21 ص
مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت مريم الصادق وزيرة خارجية السودان، إن قضية السد الإثيوبي لها أهمية خاصة بالنسبة للسودان، معربة عن تقديرها لجهود الاتحاد الإفريقي لحل الازمة، مؤكدة أن السودان كان ولايزال يقر ويعترف بحقوق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لنهر النيل.

وأشارت "مريم"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد الإثيوبي، إلى أن السودان كانت تدعم بناء سد النهضة منذ البداية، ويؤمنون أن فوائده لن تقتصر على إثيوبيا فقط، ولكن يجب أن تكون عملية تشغيل وملء بناءا على إتفاق قانوني بين الدول الثلاث، حتى لا يلحق ضرر بأي طرف.

وأضاف أنه من غير اتفاق بين الدول الثلاث تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر حقيقية على نصف سكان السودان وكل سكان مصر، منوها بأن سد النهضة مشروع ضخم ويمكن أن يكون نموذج للتعاون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن جلسه مجلس الامن بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعتين

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خبير: يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في هذا الموعد (فيديو)

السودان يفجر مفاجأة جديدة ومساعدات أمريكية لإثيوبيا ..آخر مستجدات أزمة سد النهضة

فرصة أخيرة أمام إثيوبيا قبل هذا الموعد.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

بعد إعادة إطلاق المفاوضات.. تعرف على آخر مستجدات سد النهضة

تحذير أمريكي لإثيوبيا وموقف السودان العسكري.. آخر مستجدات سد النهضة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي