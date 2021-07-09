وزيرة خارجية السودان: الخرطوم تؤكد على الالتزام في المشاركة في أي مفاوضات بحسن نية

شددت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، على ضرورة إعادة الاطراف إلى طاولة التفاوض، واعطاء دور أكبر للميسرين الدوليين، من خلال تقوية الشركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.



