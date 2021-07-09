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وزيرة خارجية السودان: الخرطوم تؤكد على الالتزام في المشاركة في أي مفاوضات بحسن نية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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شددت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، على ضرورة إعادة الاطراف إلى طاولة التفاوض، واعطاء دور أكبر للميسرين الدوليين، من خلال تقوية الشركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتابعت "الصادق"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن السودان يؤكد على التزامه بالمشاركة في أي جهود للوصل إلى اتفاق ملزم بحسن نية، يحافظ على مصالح الدول الثلاثة.

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