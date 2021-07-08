ريان يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري .. انتهت منذ قليل مباراتان مؤجلتان من الجولتين الـ2 والـ28 بمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت تألقا كبيرا من النادي الأهلي الذي خطف المقاولون بهدفين نظيفين.





ترتيب هدافي الدوري المصري





وتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما سجل النجم محمد شريف مهاجم الأهلي، والمنطلق بسرعة الصاروخ، هدف فريقه الثاني بمباراة الخميس.





جدول ترتيب هدافي الدوري المصري





وشهد ترتيب هدافي الدوري المصري محافظة المتألق أحمد ياسر ريان نجم سيراميكا كليوباترا على المركز الأول حيث نجح في الوصول إلى الهدف الـ15 له هذا الموسم.





محمد شريف الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري





وتساوى محمد شريف هداف النادي الأهلي مع لاعب الزمالك التونسي أشرف بن شرقي، برصيد 12 هدف لكليهما، بينما جاء لاعب المصري عمر كمال، وأحمد سمير نجم الطلائع في المرتبة الثالثو من ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الخميس.





ونرصد لمتابعينا عبر بوابة الفجر الإلكترونية ترتيب هدافي الدوري المصري في السطور التالية:





أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدف





أشرف بن شرقي نجم الزمالك 12 هدف





محمد شريف مهاجم الأهلي الخطير برصيد 12 هدف





عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي11 هدف





أحمد سمير نجم طلائع الجيش 11 هدف





رامي صبري إنبي 10 أهداف





مصطفى فتحي سموحة 10 أهداف





عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف







