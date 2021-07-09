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وزير ري إثيوبيا: حضرنا لمجلس الأمن للتعبير عن مشاغل وقضايا دولتنا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إنه حضر إلى مجلس الأمن اليوم للتعبير عن مشاغل وقضايا دولة إثيوبيا.

وأضاف وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "شجع أعضاء مجلس الأمن منذ عام وتحت رئاستكم على مواصلة التفاوض لحل المسائل العالقة وعبروا عن دعمهم للجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لتسهيل المشاورات والمحادثات".

وتابع: "شاركت إثيوبيا بعد أن جددت التزامها بحسن نية إلى نتيجة متفاوض عليها مقبولة واغتم هذه الفرصة لاعترف بجهود جنوب إفريقيا على تيسير المفاوضات حتى نهاية رئاستها في فبراير 2021 وفي الإطار نفسه تثني إثيوبيا على جهود جمهورية الكونغو الرئيس الحالي على الجهود الحثيثة في هذه الظروف العصبية بما في ذلك تقويض المفاوضات عدة مرات".

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