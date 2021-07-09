وزير ري إثيوبيا: حضرنا لمجلس الأمن للتعبير عن مشاغل وقضايا دولتنا

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إنه حضر إلى مجلس الأمن اليوم للتعبير عن مشاغل وقضايا دولة إثيوبيا.





وأضاف وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "شجع أعضاء مجلس الأمن منذ عام وتحت رئاستكم على مواصلة التفاوض لحل المسائل العالقة وعبروا عن دعمهم للجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي لتسهيل المشاورات والمحادثات".



