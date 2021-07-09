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وزير الري الإثيوبي: نريد العيش معًا بسلام.. والسد في مكانه الصحيح

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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زعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية وهو ليس أول سد من هذا النوع، مضيفًا "نحن نبني خزان لتخزين المياه مما يؤدي إلى توليد الكهرباء".

وأضاف في كلمة له بجلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، أن "خزان السد اصغر بمرتين ونصف من سد أسوان في مصر واهم ما يميزه عن مشاريع أخرى هو الأمل والطموح الذي ولده لـ65 مليون إثيوبي ليحصل على الكهرباء، السد فريد من نوعه ليبني بـ5 ملايين دولارات حصدنها لدماء ودموع وعرق جنبين المواطنين الإثيوبيين وهو سد محق وفي المكان الصحيح ويهدف إلى تحسين حياة الملايين".

وادعى الوزير الإثيوبي عدم قدرتهم "على استخدام نهر النيل تؤثر في حقوق شعبنا، وكما نقول أنه من سخرية القدر أن يواجه فقير محنة وهو يقف في النهر يشكو من العطش لتغيير هذه الشكوى لجأنا إلى نهر النيل، وكلنا نريد أن نعيش معا بسلام وان نتعاون بمصالحنا المشتركة ويثبت السد هذا المبدأ".

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