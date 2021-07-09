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أسر ياسين: مسلسل "الثمانية" سيضاهي الأعمال العالمية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق الفنان آسر ياسين، على مسلسل "الثمانية"، الذى سيضم عدد كبير من نجوم الفن، وسيكون من تأليف المستشار ترك آل الشيخ.


حيث قال خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج، "يحدث فى مصر"، "التوليفة التي تم بناء المسلسل عليها تضاهي الأعمال العالمية، حيث جرى توفير كل شيء، وكل العناصر من كتابة وسيناريو وحوار وإخراج وطاقم العمل".


وتابع "أوجه التحية للمستشار ترك آل شيخ، على الكتابة الرائعة للمسلسل، والكاتب دائما يتجنب كتابة بعض المشاهد التي قد تكون مكلفة على الإنتاج، إلا أن الخيال في الكتابة كان طموحاً للغاية، وهناك تجهيزات وترتيبات بحيث يظهر المسلسل بشكل يتساوى مع المسلسلات الأجنبية، وكل شيء متاح لنا، والمخرج أحمد مدحت شاطر جدا".

واختتم : "المسلسل يضم نخبة من الفنانين الكبار، والأمر أشبه بالمنتخب، منتخب مصر، وهناك مواهب شابة كثيرة في المسلسل، وسيكون هناك طفرة عندما يتم عرضه".

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