سامح شكري: إثيوبيا ترتكن إلى المظلومية لتجنب الوصول إلى اتفاق ملزم

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا ترتكن إلى المظلومية، لتجنب الوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغل السد الإثيوبي.





وتابع "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر لم تعترض على إقامة السد او استخدام النيل كمورد للتنمية، ولكن القاهرة طالبت بحماية أمن مصر المائي من الاضرار المحتملة، حال ملء السد دون مراعاة مصالح شعبي مصر والسودان.



