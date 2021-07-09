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وزير الري الإثيوبي يزعم: مصر والسودان يريدان حرماننا من استخدام المياه

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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زعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن مشروع سد النهضة هو محاولة متواضعة لتحقيق حلم المواطنين الإثيوبيين.

وأضاف وزير الري الإثيوبي "مصر ومؤخرا السودان قد عبرتا عن رفضهما لهذا السد، يهمني أن أشير أن الدولتين الجارتين لديهما سدود كبيرة وصغيرة قامتا بإنشائها دون الأخذ بعين الاعتبار بحقوق الدول المتشاطئة وبعد رفض إثيوبيا للمفاوضات".

وتابع "بعد رفض دعوة إثيوبيا للمفاوضات وجدنا أنفسنا مجبرين على مكافحة هذه المواجهة المعارضة والتي تهدف إلى حرمان إثيوبيا في استخدام المياه فالمشكلة انه ليس لدينا بديل آخر للحياة على عكس مصر والسودان التي لديها، وليس لدينا مخزون مياه في الأرض كبير، وليس لدينا مياه بحر نحليها وحتى لو حاولنا لا يمكن تفادي استخدام نهر النيل فبناء السدود هو جزء من جهودنا وعدد من مبادرات لزراعة الأشجار والاستفادة من مصادر المياه الشحة".

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