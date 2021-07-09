سامح شكري: لا يمكن الاستمرار في دوائر مفرغة من المفاوضات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدخول في دوائر مفرغة من المفاوضات اللانهائية لا يمكن أن يستمر، وإذا ما دعم مجلس الأمن المفاوضات؛ فيجب أن تتم في إطار زمني محدد، وبوجود مراقبين لمساعدة الأطراف المعنية بالوصول إلى اتفاق.





وتابع "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الاستمرار في الملء الأحادي لسد النهضة يخلق موقفًا يجعل من الصعوبة بالوصول إلى أي نتائج ملموسة عن طريق المفاوضات.



