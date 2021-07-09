هل يمكن ان تلجأ مصر إلى عمل عسكري بسبب السد؟.. وزير الخارجية يجيب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة استمرت نحو عقد من الزمن، وإثيوبيا لم تظهر أي نية للتوصل لغتفاق ملزم على الرغم من المرونة التي اظهرتها مصر والسودان.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر والسودان، مضيفا أن مجلس الامن عليه أن يقوم بمسئوليته الموكلة إليه بحكم ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والامن، مضيفا: "ندعو المجلس للعمل على تناول هذه القضية من منظور الدبلوماسية الوقائية".

وعن احتمالية ان تقوم مصر بعمل عسكري بسدد السد الإثيوبي، قال: "على مصر حماية حقوق شعبها، وهذا امر ضروري تتخذه أي حكومة.. بدأنا هذه المفاوضات منذ أكثر من عقد، واظهرنا حسن النية ومرونة وسنتستمر بفعل ذلك، ومجئينا لمجلس الامن يثبت رغبتنا في أن يساعد المجتمع الدولي هذه الدول الثلاث لتخفيف التوترات، ولتشجيع العودة لطاولة المفاوضات، ومحاولة التوصل لختام هذه المفاوضات"، مؤكدا أن مصر ستستمر في إظهار مرونتها،

