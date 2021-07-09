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وزير الري الإثيوبي يزعم: مصر والسودان أجبرتا مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أزمة السد الإثيوبي لو توافرت الإرادة السياسية.

وأضاف وزير الري الإثيوبي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان "تؤمن إثيوبيا يمكن التوصل إلى اتفاق لو توافرت الإرادة السياسية والالتزام بالتفاوض بحسن نية، وبالفعل لقد توصلنا إلى اتفاق حول عدد من المسائل والاتحاد الإفريقي يبقي هذه المسألة قيد نظره وهو ييسر هذه المفاوضات".

وأضاف: "ولهذا نأسف أن البلدين المجاورين اختارت أن تطرح هذه القضية على مجلس الأمن ولن أغوص في التفاصيل الفنية للسدود ولكنني أود أن نتوقف لحظة للنظر في الموضوع الذي نناقشه، نحن نتحدث سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، للمرة الأولى يجبر مجلس الأمن على مناقشة مشروع تنموي مائي".

وزعم أن "مجلس الأمن هيئة سياسية تعنى بالأمن ومن غير المفيد أن نطرح عليه مسألة تتطلب حلا فنيا مائيًا، يجب أن نوضح المشكلة الأساسية بين الدول الثلاث هي السعي للحفاظ على الوضع الأساسي لحل المشاكل تعيق أي توافق حول السد، اثيوبيا لا تستجيب وستواصل وستبدي التعاون، وسنظل نعمل متواصلين ومترابطين وسنواصل شرب المياه من النهر نفسه وعلينا ان نتعلم أن نتعايش بسلام كجيران".

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