Advertisements
تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك
الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:23 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي وبطل دوري أبطال أوروبا يستعد للموسم المقبل عن طريق تدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد موقع 90 دقيقة البريطاني بأن تشيلسي يستعد لتقديم عرضاً تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأكد الموقع البريطاني أن مسئولي البلوز أجروا محادثات أولية مع المقربين من هالاند البالغ من العمر 20 عاماً من أجل معرفة مدى رغبتهم في الإنتقال إلى ستامفورد بريدج.
وألمح الموقع البريطاني أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع النجم النرويجي على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
Advertisements