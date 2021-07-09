صفقة سوبر على أعتاب الأهلي





تخطط لجنة التعاقدات في الأهلي للكشف عن صفقة سوبر يتم حاليا وضع الرتوش النهائية على إنهائها.

وأصبح الأهلي قريبا من التعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية بمواصفات عالية مقابل مبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار ومن المقرر أن يساهم ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم في عملية الشراء، حيث أنه وعد بضم صفقة سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق بدماء جديدة.

وكشف مصدر في القلعة الحمراء أن لجنة التعاقدات تتكتم على إسم اللاعب لحين التوصل إلى إتفاق نهائى بشأن العقد.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب العودة من المغرب وخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الحالي من أجل إطلاعه على تفاصيل التفاوض مع اللاعب الأجنبي بجانب دراسة السير الذاتية لباقي اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الأهلي بداية من الموسم الجديد



