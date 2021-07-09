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عاجل.. سامح شكري: علينا حماية سبل عيش المصريين وأرواحهم

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:35 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب مناقشة التهديد الذي يمثلة سد النهضة على دولتي المصب، مشددًا على أهمية احترام كل الاتفاقيات، والتوصل لاتفاق قانوني وملزم.

ودعا "شكري"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لاحترام القانون الدولية في مسألة ملء سد النهضة وتشغيله، لافتا إلى أن وزير الري الإثيوبي أعلن انهم مستعدون لبدء المفاوضات، ولكنه في الوقت عينه هو غير مستعد لختام هذه المفاوضات، معلقا: "يبدو أن هذا هو التكتيك الذي تعتمده إثيوبيا منذ عقد".

وأضاف أنه على إثيوبيا احترام ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر ستستمر في إظهار مرونتها، وعلينا أن نحمي سبل عيش المصريين وأرواحهم.

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