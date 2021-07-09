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العوضي وياسمين عبد العزيز برفقة أصدقائهما في أحدث ظهور لهما

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وأصدقائهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ولاقي اعجاب المشاهدين.


مسلسل اللي مالوش كبير بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، هدي الاتربي، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري

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