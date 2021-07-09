"تعجرف وتكبر".. رد تاريخي من سامح شكري على إثيوبيا أمام مجلس الأمن (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ناشدت مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم والأمن في القارة الإفريقية.



وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "ناشدنا هذا المجلس لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم ودعونا أشقائنا إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل شعوبنا ".



وتابع "بعدها أعلن وزير خارجية إثيوبيا بعجرفة وتكبر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا، وعلى الرغم من ذلك فإن رد فعل مصر اتسم بضبط النفس وإتباع السلم والسعي لحفظ مصالح الأطراف الثلاثة للتسوية لهذه الأزمة من خلال اتفاق يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة".



واستطرد: "بعد أيام من مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا دون مراعاة القوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة، ورغم ذلك تبينا بصدق مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".

