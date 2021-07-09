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حقيقة ما نشر بالصحف الأجنبية بشأن تعرض مسجونات لانتهاكات جسدية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية من تصريحات لعدد من العناصر الإثارية زعموا خلالها تعرض بعض المحتجزات داخل السجون المصرية لإنتهاكات جسدية ممنهجة، أثناء فترة إحتجازهن.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتى ذلك ضمن المحاولات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب.

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