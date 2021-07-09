Advertisements
حقيقة ما نشر بالصحف الأجنبية بشأن تعرض مسجونات لانتهاكات جسدية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:38 ص
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية من تصريحات لعدد من العناصر الإثارية زعموا خلالها تعرض بعض المحتجزات داخل السجون المصرية لإنتهاكات جسدية ممنهجة، أثناء فترة إحتجازهن.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتى ذلك ضمن المحاولات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتى ذلك ضمن المحاولات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements