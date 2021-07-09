خبيرة علاقات أسرية: القول بأن الزوجة الثانية خرابة للبيوت فكرة غير صحيحة

قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن القول بأن الزوجة الثانية خرابة للبيوت فكرة غير صحيحة، منوهًا بأن الزوجة الأولى تشعر وكأن حياتها تدمرت، ولكن يجب أن نبحث عن سبب المشكلة.





وأضاف "وحيد"، خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي برنامج "3 ستات" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن السبب وراء زواج فتيات صغيرات برجال أكبر منهم، يرجع إلى أن الشاب مستهتر أو أن الرجل الكبير السن لديه تحمل للمسئولية، منوهًا إلى أن الأسس قد تكون وهمية والصح والغلط يعود للشخص فما يناسب شخص لا يناسب الأخر.



