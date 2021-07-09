Advertisements

خبيرة علاقات أسرية: القول بأن الزوجة الثانية خرابة للبيوت فكرة غير صحيحة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن القول بأن الزوجة الثانية خرابة للبيوت فكرة غير صحيحة، منوهًا بأن الزوجة الأولى تشعر وكأن حياتها تدمرت، ولكن يجب أن نبحث عن سبب المشكلة.

وأضاف "وحيد"، خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي برنامج "3 ستات" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن السبب وراء زواج فتيات صغيرات برجال أكبر منهم، يرجع إلى أن الشاب مستهتر أو أن الرجل الكبير السن لديه تحمل للمسئولية، منوهًا إلى أن الأسس قد تكون وهمية والصح والغلط يعود للشخص فما يناسب شخص لا يناسب الأخر.

وأوضح أن جاهزية الشخص لها معايير كثيرة، فالشخص قد يكون غير جاهز عاطفيا أو لديه مشاكل أو غير جاهز اجتماعا وهو ما سبسبب لها مشاكل كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاقات زوجية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 18 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 13 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يتصدر الأفيش الرسمي لـ"الزوجة 18" (صورة)

خبيرة علاقات أسرة تكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الرجل

خبيرة علاقات: الزوجة التي تعرضت للخيانة ليست مجني عليها

خبيرة علاقات: الفرصة الثانية للزوج الخائن ضرورة

خبير علاقات أسرية: الزوجة الثانية دائمًا ما تكون يقظة حتى لا يتركها الرجل

خبيرة أسرية: لا يوجد مانع من استشارة الأهل في مشكلات الزوجين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي