هنادي مهنا برفقة مصطفى خاطر وحمدي المرغني في كواليس "تماسيح النيل"

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان مصطفى خاطر والفنان حمدي المرغني.



وعلقت قائلة:"تماسيح النيل".



فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي المرغني، مصطفي خاطر، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، سليمان عيد، كريم عفيفي، محمد ثروت، سوزان نجم الدين، ويزو، سامية طرابلسي، محمد جمعه، بدرية طلبة، من تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز.



يواصل المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم" تماسيح النيل" الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق بالإضافة إلى الطابع الكوميدي التي تجمع فيه عدد كبير من الكوميديانات.