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خبير: الرجل لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات
الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:15 ص
كساب أحمد
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قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن التواصل بين الزوجين مهم، حال الحاجة إلى الزواج الثاني، مؤكدًا أن الزوجة الأولى قد يكون لديها حرية الاختيار في الاستمرار أو الانفصال.
وأضاف خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي برنامج "3 ستات" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الرجل لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات، حتى ولو أقدم على ذلك.
وأوضح أن الزوجة الثانية ترضى بوضع مؤقت ولكنها بعد فترة ترى أنها غير مرتاحة لهذا الوضع، خصوصًا وأن الزوجة الثانية قد تظلم نفسها لو أنها وافقت على عدم الخلفة.
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