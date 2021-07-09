خبير: الرجل لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات

قال باسم وحيد، خبير العلاقات الأسرية، إن التواصل بين الزوجين مهم، حال الحاجة إلى الزواج الثاني، مؤكدًا أن الزوجة الأولى قد يكون لديها حرية الاختيار في الاستمرار أو الانفصال.





وأضاف خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي برنامج "3 ستات" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الرجل لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات، حتى ولو أقدم على ذلك.



