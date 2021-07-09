Advertisements

تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي من المقرر طرحه بمناسبة الموسم الصيفي.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدء يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة.

ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي".


وكان قد طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني ياحب، بتهزر.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمكن ان تلجأ مصر إلى عمل عسكري بسبب السد؟.. وزير الخارجية يجيب

منذ أقل من ساعتين

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

02:06 ص

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي