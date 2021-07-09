تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي من المقرر طرحه بمناسبة الموسم الصيفي.



وكتب تامر حسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدء يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة.



ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي".





وكان قد طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني ياحب، بتهزر.