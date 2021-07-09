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ماذا لو فشل مجلس الأمن في حل أزمة السد؟.. شكري يجيب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، الموقف حال عدم تمكن مجلس الامن عن اعتماد مشروع القرار التونسي في أزمة السد الإثيوبي.

وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مجلس الامن عليه أن يضطلع بمسئوليته الموكلة إليه بحكم ميثاق الأمم المتحدة بعيدا عن الاعتبارات الوطنية التي قد تؤثر على قراراته.

وأضاف أنه إذا سكت مجلس الأمن عن دعم المسار التفاوضي، فانه قد يكون أهمل في الاضطلاع في القيام بمسئولياته، معلقا: "نحن لا نتصور أن يكون مجلس الأمن في مثل هذا الوضع"، مطالبا مجلس الأمن النظر في هذه القضية من منظور الدبلوماسية الوقائية لحل المنازعات بالطرق السلمية.

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الكلمات المفتاحية

مشروع القرار التونسي السد الإثيوبي

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