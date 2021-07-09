سامية طرابلسي تنضم إلى مسلسل "السيدة زينب"

انضمت الفنانة سامية طرابلسي إلى فريق عمل مسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر.



وتجسد سامية طرابلسي في العمل دور فتاة اسمها "روح" وتسكن في حارة شعبيه في منطقة زقاق المدق.





وتدور قصة المسلسل حول سوسن بدر التي تعيش في منطقة شعبية لديها ابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأول يجسده الفنان حسام داغر والآخر لم يتم الاستقرار علي الممثل الذي سيجسد الدور.





تواجه سوسن بدر وابنائها العديد من المواقف الحياتيه في إطار إجتماعي، ويسلط العمل الضوء علي أهالي منطقة زقاق المدق ويحكي المسلسل قصصا مختلفة لهما.



مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبدالمغنى، ومحمد رياض ودينا وأحمد وفيق، حسام داغر، أحمد خليل، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى وإنتاج ممدوح شاهين.