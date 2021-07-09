Advertisements

باحث: أتوقع نقل ملف السد الإثيوبي إلى الاتحاد الافريقي بمراقبة دولية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:18 ص
مأمون فندي
مأمون فندي
كساب أحمد
Advertisements
أكد الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، أن نقل ملف سد النهضة من خلال مجلس الأمن إلى الاتحاد الافريقي مرة أخرى هو ما سيحدث بمراقبة أوروبية وأمريكية ومن الأمم المتحدة، إذ أن هذا سيكون زخم أكبر هذه المرة.

وشدد "فندي"، خلال مداخلة عبر الأنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه على مصر أن لا تقع في الفخ وتظهر بانها تبحث عن التحرك العدواني، كما ان الخبرات الفنية والدبلوماسية المصرية في هذا الملف على قدر مهنية كبيرة.

واوضح أن الدول الغربية لن تستخدم حق الفيتو، إذ أنهم على معرفة ولهم مصالح قوية مع مصر كالصين وروسيا، مشددًا على أن روسيا دائمًا ترجح حصه مصر أمام إثيوبيا، منوهًا إلى أن استخدام الفيتو لن يصب في مصلحة الأطراف، كما انه قضية سد النهضة يجب أن لا ينظر إليها على أنها أمن مائي فقط، لكنها أمن مناخي ايضًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي الاتحاد الافريقي

أخبار تهمك

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

إثيوبيا تعلن عن توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الاتحاد الأفريقي: تم حل 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

3 أكاذيب من إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة

عاجل.. إدارة ترامب تدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب السد

5 رسائل جديدة من السودان بشأن أزمة سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي