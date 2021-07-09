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خبير مائي: إثيوبيا تريد حجز 18.5 مليار متر من المياه لتحمي السد من أي عمل عسكري

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، إن الملء الثاني لسد النهضة يمثل تهديدًا كما كان يهددنا الملء الأول، كما أن الاتحاد الافريقي منذ عام كان يتولى مفاوضات سد النهضة تحت رعايته ولم تخرج بأي حل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بنت الحاجز الأوسط في السد بارتفاع 13 مترًا، لكن الشركة الإيطالية تستمر في البناء إلى الآن.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا تريد أن تحجز أمام السد 18.5 مليار لتحميه من الأعمال العسكرية، إلا أنه حال انهيار السد ستتعرض السودان لغرق وتدمير المباني، مؤكدًا أن السد ليس للتنمية لكنه "محبس" لحجز المياه عن مصر والسودان.

وأوضح أن تعنت إثيوبيا على رعاية الاتحاد الافريقي لأزمة سد النهضة لأنه في صالح المصالح الإثيوبية، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي عندما يتدخل في أزمة لإثيوبيا مع أي دولة أخرى لم يصل لحل فيه.

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