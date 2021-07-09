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موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي أمم أوروبا 2020

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه مساء الأحد منتخب إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا لى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو "2020".

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب إنجلترا قد صعد الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الدنمارك بينما أقصي منتخب ايطاليا نظيره اسبانيا.

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